قال الدكتور علي إسماعيل عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن التطور الذي شهده قطاع الري خلال السنوات السبع الماضية لم يحدث منذ 50 سنة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ مصر تعاني من ضغط شديد على الموارد المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب وهي مياه النيل.



وأشار إلى أنه تتم إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، لتغطية احتياجات عدد السكان الذي يتخطى 100 مليون نسمة إلى جانب الزيادة السكانية التي تصل إلى مليوني نسمة سنويًّا.



وأوضح أنَّ الدولة تبنت فكرًا استراتيجيًّا على المدى البعيد، بأن تتم الاستفادة من كل قطرة مياه، بما في ذلك ترشيد استخدام المياه في الزراعة، عبر الاعتماد على نظم الري الحديثة.



وأفاد بأنه تم البدء بمليون فدان في أراضٍ صحراوية، فيما يتجه العمل حاليًّا صوب الوادي والدلتا بإجمالي 3.7 مليون فدان، تشهد جميعها استخدام الري الحديث سواء بالرش أو التنقيط، إلى جانب مشروع تبطين الترع والمساقي.



وأكّد أن تحديث الري يتم من خلال رفع كفاءة الري بالغمر من 50% إلى 85% للاستخدام، بما يساهم في توفير كميات كبيرة من الموارد المائية اللازمة لتغطية شؤون الزراعة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًّا.