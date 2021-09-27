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سموحة يعلن رحيل محمد الترهوني

الشروق
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 4:53 م

أعلن نادي سموحة رحيل لاعب الفريق الأول محمد التراهوني بشكل رسمي، وعودته إلى الدوري الليبي عن طريق بوابة أهلي طرابلس.

وكتب فرج عامر، رئيس سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "يعلن النادي أنه قد قام ببيع اللاعب الدولي محمد التراهوني  الليبي الجنسية إلى نادي أهلي طرابلس".

وأوضح عامر أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بالصفقة، مُشيرًا إلى أنه قام بإرسال الاستغناء الخاص عن اللاعب وأيضا بطاقته الدولية إلى نادي أهلي طرابلس.

يُذكر أن سموحة كان قد فقد أكثر من عنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد عودة مصطفى فتحي إلى صفوف الزمالك، وأحمد عبد القادر إلى النادي الأهلي، بجانب انتقال حسام حسن لصفوف الأحمر.


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