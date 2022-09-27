رئيس وزراء باكستان يزور اليوم مقاطعة دادو المتضررة من الفيضانات

يعتزم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، زيارة منطقة جاكرو المتضررة من الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا، والواقعة في مقاطعة دادو بإقليم السند.



وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس أوف باكستان"، أن رئيس الوزراء سيستأنف زيارته للمناطق المتضررة من الفيضانات في غضون 24 ساعة بعد عودته الليلة الماضية من لندن، حيث كان توجه عقب مشاركته في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وخلال زيارة منطقة دادو، سيطلع رئيس الوزراء على تفاصيل الأضرار التي سببتها الفيضانات، ووتيرة أعمال الإغاثة في جاكرو.



كما سيتبادل الحديث مع السكان المحليين في مدينة الخيام التي أقيمت لإيواء ضحايا الفيضانات.