واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة دون سابق إنذار

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين إن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة دون سابق إنذار، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتعامل مع بيونج يانج في إطار من الدبلوماسية الجادة.

وأشار برايس في تصريحات صحفية نقلتها وكالة يونهاب للأنباء إلى أن كوريا الشمالية "لا تزال حاليا في فترة من الاستفزازات".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن نمط استفزازات كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة. لقد حذرنا مرارا من أن كوريا الشمالية يمكن أن تجري تجربة نووية أخرى ، أي تجربتها النووية السابعة دون سابق إنذار".

وتابع: "تميل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى المرور بفترات من الاستفزاز وفترات من الاشتباك. من الواضح جدا أننا في فترة استفزاز الآن"، مشيرا بذلك إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأخيرة في أيلول/سبتمبر 2017.

وقالت سول وواشنطن إن بيونج يانج أنهت على ما يبدو جميع الاستعدادات لتجربتها النووية السابعة.

وقال برايس إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للدخول في حوار مع كوريا الشمالية.