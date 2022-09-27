ناشطون: تسريبات نورد ستريم تشكل خطرا على الحياة البحرية والسفن

قالت منظمة أصدقاء الأرض الألمانية (BUND) إن التسريبات التي تم اكتشافها مؤخرا في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" في بحر البلطيق تشكل خطرا على الحياة البحرية والسفن.



وقالت ناديا تسيبارت، رئيسة مكتب الحماية البحرية في المنظمة، اليوم الثلاثاء إن هذا قد يعرض حيوانات بحرية للاختناق، "خاصة الحيوانات التي لا تستطيع الفرار بسرعة"، وأضافت: "على سطح الماء هناك خطر متزايد لحدوث انفجار، ما يشكل خطرا على جميع السفن على وجه الخصوص".



وترى المنظمة أيضا خطرا مناخيا محتملا ناجما عن تسرب غاز الميثان. وبينما لا يشكل الميثان النقي الذي يذوب في البحر خطورة تسمم، فإن تركيبة الغاز في خطوط أنابيب نورد ستريم غير معروفة.



وقال تسيبارت: "بما أنه ليس من الواضح بصورة محددة طبيعة المزيج الذي يتم نقله عبر نورد ستريم، فقد تتسبب غازات أخرى في أضرار غير معروفة للنظام البيئي البحري".



واكتشفت السلطات الدنماركية ثلاثة مواضع لتسرب الغاز في خطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، وهما خطا أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. وأعلنت السلطات المعنية بشؤون الطاقة في الدنمارك اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف موضعي تسريب في "نورد ستريم 1" شمال شرقي جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق، وثالث في "نورد ستريم 2" جنوب شرقي الجزيرة.



وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، عن "القلق البالغ" إزاء التسريبات المشتبه في حدوثها في خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2" في بحر البلطيق.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء عن بيسكوف قوله، ردا على سؤال حول ما إذا كان الحادث ناجما عن عمل تخريبي: "من الواضح أن هناك تخريبا في خط الأنابيب. ما السبب، لا يمكن استبعاد أي احتمال حتى ظهور نتيجة التحقيق.. هذا وضع غير مسبوق على الإطلاق ويتعين التعامل معه سريعا".



ولم تتضح بعد أسباب الحادث، لكن مصادر أمنية ألمانية قالت لـ"د.ب.أ" اليوم إن هناك مؤشرات على وقوع أعمال تخريبية.