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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة من 30 لاعبا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الخميس، في الجولة الثانية من الدوري.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية، للمباراة الثانية تواليا، بجانب حازم مرسي وأبوبكر حمزة ومحمد بيومي ومحمد عمار للإصابة، وشهدت القائمة دخول المهاجم الصاعد حسن صابر لأول مرة بعد تألقه في التدريبات.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد.

خط الدفاع: محمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد محسن وحمدي النقاز وإياد العسقلاني.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد حسن وعبد الله سعيد وعمر الساعي.

خط الهجوم: محمود الشبراوي ومحمد عبد السميع وياو أنور وباسم مرسي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ونادر فرج وحسن صابر.

واختتم الفريق استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا، بمران خفيف، ودخل اللاعبون في المعسكر المغلق المقام منذ أمس.