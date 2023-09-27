سفير السعودية يبدأ مهامه في الأراضي الفلسطينية لأول مرة منذ عقود

وأضاف السديري أن مبادرة السلام العربية سوف تكون ركنا أساسيا، في أي اتفاق سلام مستقبلي مع إسرائيل.

وقال السفير السعودي إنه لن يزور مدينة القدس، خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية التي تمتد ليومين.

وتعد زيارة الدبلوماسي السعودي هي الأولى للأراضي الفلسطينية منذ عقود، وتأتي بعد أيام من تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي قال فيها إن بلاده تقترب كل يوم "أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك ضمن محادثات تقودها الولايات المتحدة.

وتم تعيين السديري سفيرا غير مقيم للرياض "لدى دولة فلسطين وقنصلا عاما للمملكة في القدس، عاصمة دولة فلسطين"، حسبما ذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية (وفا) في منتصف أغسطس الماضي.

ووصل السديري على رأس وفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية برا من الأردن، ومن المقرر أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس عباس إنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم الكاملة.

ومن المقرر أيضا أن يزور السديري صباح غد الأربعاء قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ويضع إكليلا من الزهور على قبره.

وكانت السعودية قد أغلقت قنصليتها في القدس الشرقية، بعد احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية في عام 1967.

وأقامت إسرائيل في عام 2020 علاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، بمقتضى اتفاقات أبراهام التي رعتها واشنطن، لكن السعودية امتنعت حينذاك عن اتباع نفس النهج حتى يتم حل صراع إسرائيل مع الفلسطينيين.

ومع ذلك، أعلن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي عن توجه جديد للرياض.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت إسرائيل وفودا إلى السعودية للمشاركة في الألعاب الرياضية وغيرها من الأحداث، بما في ذلك اجتماع اليونسكو.