القوات الجوية الأوكرانية تشن 12 هجمة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية شنت 12 هجمة على مواقع ارتكاز للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، في بيان في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل إجراء عمليات دفاعية في شرق وجنوب أوكرانيا وعمليات هجومية في قطاع ميليتوبول وفي قطاع باخموت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وأضافت هيئة الأركان، أن القوات الروسية شنت 10 هجمات صاروخية و77 هجمة جوية، و44 هجوما من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية والمنشآت المدنية.

وقالت الهيئة، إن الهجمات الروسية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، وأن أضرارا لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى.