الحوثيون يعلنون استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث مدمرات حربية أمريكية معادية في البحر الأحمر وذلك أثناء توجهها لإسناد ودعم العدو الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "وقد نفذت العملية بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة، وكانت العملية مشتركة بين القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى إصابة المدمرات الثلاث إصابات مباشرة، وهي العملية البحرية الأوسع للقوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتابع البيان: "وقد جاءت هذه العملية متزامنة مع عملية استهداف عمق الكيان الصهيوني في يافا وعسقلان المحتلتين اللتين تم استهدافهما بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2" وطائرة "يافا" المسيرة".

وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى مستعدة لتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية إسنادا للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة الإسلامية في لبنان والتي تواجه بكل بسالة العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، دفاعا عن لبنان وإسنادا لقطاع غزة، وإن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".