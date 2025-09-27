مهرجان الإسكندرية السينمائي يكشف ملامح مسابقة «نور الشريف» للفيلم العربي بالدورة 41

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تفاصيل مسابقة "نور الشريف" للفيلم العربي ضمن فعاليات الدورة الـ41، والتي تنطلق في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.
وتستقطب المسابقة 12 فيلما عربيا جديدا، تعكس تنوع التجارب الفنية والإنتاجات المشتركة بين عدة دول عربية وأجنبية.
وتضم قائمة الأفلام المشاركة:
اتصال – الإمارات العربية المتحدة (2024)
صخر – تونس (2024)
دافنينه سوا – لبنان (2024)
وشم الريح – المغرب (2024)
الساقية – الجزائر (2024)
تشويش – السعودية، كازاخستان (2024)
قصة الخريف – مصر (2024)
يللا بابا – لبنان، هولندا، بلجيكا (2024)
لم نغادر أبدا – لبنان (2024)
اليوم صفر – سوريا (2024)
حقها في اللعب – الإمارات العربية المتحدة، باكستان (2024)
المنبر – مصر (2025)
أما لجنة التحكيم فتأتي بتشكيل يضم نخبة من الأسماء العربية:
رئيس اللجنة المخرج المصري عمر عبد العزيز.
الكاتبة المغربية ملاك الدحموني.
الناقد العراقي كاظم السلوم.
الفنانة رانيا فريد شوقي.
الفنانة منال سلامة.
الناقد العراقي مهدي عباس.