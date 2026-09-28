أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، انقطاع المياه عن مناطق "نجع أبو عربي، ونجع أبو حروقة، ونجع العمدة في مدينة الطود"، غدًا الاثنين، من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 3 صباح الثلاثاء، لمدة 5 ساعات؛ لتنفيذ أعمال ضم خط مياه قطر 8 بوصات.

وناشدت الشركة، في بيان اليوم الأحد، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا خلال فترة الانقطاع.

وأشارت الشركة، إلى توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة عند الحاجة، من خلال التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم 125.

ولفتت إلى أن فرق التشغيل تعمل على إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء منها، منوهة إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن التواصل عبر الخط الساخن 125 مجانًا.