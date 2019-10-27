صلاح يخرج مصابا أمام توتنهام

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول، للإصابة خلال المباراة التي جمعت الريدز بتوتنهام، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 84 من عمر اللقاء، سقط صلاح على أرض الملعب، ليدخل له الجهاز الطبي لليفربول، قبل أن يتم استبداله عند الدقيقة 58، ليحل بديلًا له جو جوميز.

وعند الدقيقة 75، سجل صلاح هدف الفوز للريدز في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1، من علامة الجزاء، ليصل بذلك لهدفه الـ50 على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات مع ليفربول.

وبهذا الفوز حافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط مع السيتي، صاحب الـ22.