البيان الإماراتية: الإمارات تدعم السودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي

سلطت صحيفة (البيان) الإماراتية اليوم الثلاثاء، الضوء على الدعم الذي تقدمه الإمارات للشعب السوداني الشقيق عبر صندوق أبوظبي للتنمية.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان (دعم إماراتي متواصل للسودان)- إن الإمارات وبتوجيهات من قيادات الدولة تواصل دعمها للسودان حيث أعلنت عبر صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق بالتعاون مع الحكومة السودانية نفذ خلال الفترة الماضية حزمة مساعدات بقيمة نحو 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي، بالإضافة لتوفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية وهذه المساعدات تأتي في إطار استكمال ما تبقى من منحة دولة الإمارات والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، التي تعهدت بها في شهر أبريل 2019 لتحقيق استقرار السودان الاقتصادي والمالي.

وأضافت أن العلاقات الإماراتية السودانية اتسمت دائماً بالتعاون والتواصل والتكافل والتعاضد، حيث لعبت الإمارات دوراً مقدراً في مشروعات التنمية بالسودان من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها، كما حرصت على تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأكدت"البيان" ،في ختام افتتاحيتها، أن الإمارات لم تتوان لحظة عن دعم السودان، لا سيما خلال جائحة «كورونا»، بينما كانت من أوائل الدول التي هبّت لنجدة الشعب السوداني الشقيق خلال كارثة الفيضانات، عبر تسيير قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية.