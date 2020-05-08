متحدث القوات المسلحة اليمنية: الجيش يخوض معارك بطولية استنزفت المليشيا الحوثية في مختلف الجبهات

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش، مسنودا بالمقاومة الشعبية، يخوض معارك بطولية في مختلف جبهات محافظة مأرب استنزفت كل القدرات القتالية للمليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.



وقال العميد مجلي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أوردته قناة اليمن الفضائية، إن "أبطال الجيش والمقاومة يخوضون ملاحم بطولية، وينفذون عمليات هجومية ويفشلون المحاولات الحوثية، حيث حققت قواتنا التقدم والسيطرة في عدة مواقع جنوب مأرب خاصة منطقتي "علفاء" و"ملعاء" والمناطق المجاورة لهما، والتي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية".



وأشار إلى سقوط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح ومقبوض عليه بينهم قيادات ميدانية، حيث إن مدفعية الجيش دمرت في الجبهات الجنوبية للمحافظة 8 عربات مدرعة و7 أطقم قتالية وعدد من المعدات والأسلحة، لافتا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية أجرى عشرات العمليات الجوية دمر مدفع 23 م/ ط وعربتين bmb ومخزن أسلحة و10 عربات مدرعة و11 طقما قتالياً كانت تحمل أسلحة ومعدات وتعزيزات للمليشيات الحوثية.



وأوضح العميد مجلي أن قوات الجيش تمكنت من كسر هجمات عدة للمليشيات الحوثية، في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، لافتا أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة حيث سقط العشرات من عناصر وقياداتها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي "صرواح" و"المشجح" على وجه التحديد ، كما نفذت قواتنا في جبهة "الكسارة" عمليات إغارة وكمائن ناجحة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد واستعادت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.



وبين أن مدفعية الجيش في الجبهات الغربية دمرت 5 عربات مدرعة و6 أطقم قتالية، بينما استهدف الطيران المقاتل لتحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة و8 أطقم قتالية.



وفي محافظة تعز، قال العميد مجلي إن قوات الجيش في مديرية "جبل حبشي" جبهة "العنين" وكذلك في منطقتي "حذران" و"الصياحي"، غرب مدينة تعز شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز المليشيات الحوثية، وأسفرت المعارك الهجومية عن استعادة مواقع هامة وإلحاق الخسائر البشرية والمادية للعدو الحوثي.



وأكد متحدث القوات المسلحة، أن الجيش ما يزال يخوض معاركه الهجومية غربي تعز، محققا التقدمات بشجاعة وثبات وعزيمة في مختلف الجبهات القتالية، حيث أفشل الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمال غرب المدينة تسللات وهجمات للمليشيات الحوثية، تمكن خلالها من إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات الحوثية الإرهابية.



وحول العمليات العسكرية في جبهات (بيحان وعسيلان) بمحافظة شبوة، أشار العميد مجلي إلى أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذ عمليات هجومية ضد المليشيات الحوثية التابعة لإيران وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية ، وحققت قواتنا انتصارات ومكاسب على الأرض وقضت على الأنساق الحوثية، بمختلف الأسلحة في "جبال بيحان" و"عسيلان" غربي المحافظة، والتي نتج عنها مصرع عشرات القتلى والجرحى وتدمير 3 عربات مدرعة و4 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للمليشيات الحوثية بسلاح المدفعية.



وأكد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت عددا من المواقع والتحصينات للعدو ودمرت 6 عربات قتالية و5 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية.



ولفت إلى أن جبهات محافظة الجوف، تتواصل فيها العمليات القتالية من الأعمال التعرضية، والكمائن المتواصلة ضد المليشيات الحوثية في جبهتي "الجدافر" و"حويشيان"، حيث تمكنت قواتنا من تحرير مناطق مهمة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية وتم استعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.