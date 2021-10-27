محكمة العدل الأوروبية تغرم بولندا مليون يورو يوميا بسبب الإصلاحات القضائية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا بتغريم بولندا مليون يورو (2ر1 مليون دولار) يوميا لإخفاقها في الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإجراء تغيرات في بعض الاصلاحات القضائية.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية في منتصف يوليو الماضي إلى أن غرفة الانضباط بالمحكمة العليا البولندية لا تضمن الحيادية والاستقلالية ، وبذلك تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان الصحفي الرسمي للمحكمة أن التزام وارسو ضروري" من أجل تجنب حدوث ضرر خطير ولا يمكن علاجه للنظام القانوني للاتحاد الأوروبي وللقيم التي تأسس عليها الاتحاد، خاصة حكم القانون".

ويمكن للغرفة، التي تم تأسيسها عام 2018، فصل أي قاض أو مدع عام، مما دفع البعض للخوف من إمكانية استخدامها لتوبيخ القضاه لاصدارهم قرارت غير متوافقة، مما يضر باستقلالهم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت محكمة العدل في التاسع من سبتمبر الماضي فرض عقوبات يومية على بولندا لعدم تطبيقها قرار المحكمة الأوروبية.

هذا أدى لاندلاع خلاف متصاعد مع وارسو بشأن مجموعة من الاصلاحات القضائية المحلية التي تم إجراؤها خلال الأعوام الأخيرة.