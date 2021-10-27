إيكينور النرويجية للطاقة تعود إلى تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث

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أعلنت مجموعة الطاقة النرويجية العملاقة إيكينور اليوم الأربعاء تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بقيمة 41ر1 مليار دولار مقابل خسائر بقيمة 12ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة بعد حساب الضرائب 78ر2 مليار دولار مقابل 270 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما زادت أرباح التشغيل خلال الربع الثالث 57ر9 مليار دولار مقابل خسائر قدرها 02ر2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. واستفاد صافي أرباح التشغيل للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي من ارتفاع أسعار النفط والنفط.

كما بلغت متوسط إنتاج إيكينور خلال الربع الثالث 996ر1 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 994ر1 مليون برميل نفط مكافئ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما قرر مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات نقدية للمساهمين بمعدل 18ر0 دولار للسهم الواحد عن الربع الثالث.