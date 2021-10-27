مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، حيث تتواصل فعاليات انطلاق الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022.
وفي انجلترا، تستأنف منافسات كأس الرابطة (كاراباو)، إذ تقام 5 مباريات قوية في إطار دور الـ 16 من البطولة، من بينهم ليفربول أمام بريستون نورث أيند.
كما تقام عدة مباريات قوية في الدوري الإسباني، أبرزها برشلونة أمام رايو فاليكانو وريال مدريد أمام أوساسونا.
وتستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز:
بيراميدز × مصر المقاصة 5:30م
الإسماعيلي × الأهلي 8:00م
الدوري الإسباني الممتاز:
ريال مايوركا × إشبيلية 7:00م beIN Sports HD 2
رايو فاليكانو × برشلونة 7:00م beIN Sports 1 HD Premium
ريال بيتيس × فالنسيا 8:00م beIN Sports HD 3
ريال مدريد × أوساسونا 9:30م beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي الممتاز:
يوفنتوس × ساسولو 6:30م Lega Serie A YouTube
سامبدوريا × أتلانتا 6:30م Lega Serie A YouTube
أودينيزي × هيلاس فيرونا 6:30م Lega Serie A YouTube
كالياري × روما 8:45م Lega Serie A YouTube
إمبولي × إنتر ميلان 8:45م Lega Serie A YouTube
لاتسيو × فيورنتينا 8:45م Lega Serie A YouTube
الدوري الفرنسي الممتاز:
نيس × مارسيليا 9:00م beIN Sports HD 1
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (دور الـ16):
ستوك سيتي × برينتفورد 8:45م beIN Sports HD 2 English
وست هام يونايتد × مانشستر سيتي 8:45م beIN Sports 2 HD Premium
ليستر سيتي × برايتون 8:45م beIN Sports HD Xtra 2
بيرنلي × توتنهام هوتسبير 8:45م beIN Sports HD Xtra 1
بريستون نورث أيند × ليفربول 8:45م beIN Sports 3 HD Premium