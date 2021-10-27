مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، حيث تتواصل فعاليات انطلاق الجولة الأولى من النسخة الجديدة للدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022.

وفي انجلترا، تستأنف منافسات كأس الرابطة (كاراباو)، إذ تقام 5 مباريات قوية في إطار دور الـ 16 من البطولة، من بينهم ليفربول أمام بريستون نورث أيند.

كما تقام عدة مباريات قوية في الدوري الإسباني، أبرزها برشلونة أمام رايو فاليكانو وريال مدريد أمام أوساسونا.

وتستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز:

بيراميدز × مصر المقاصة 5:30م

الإسماعيلي × الأهلي 8:00م

الدوري الإسباني الممتاز:

ريال مايوركا × إشبيلية 7:00م beIN Sports HD 2

رايو فاليكانو × برشلونة 7:00م beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس × فالنسيا 8:00م beIN Sports HD 3

ريال مدريد × أوساسونا 9:30م beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي الممتاز:

يوفنتوس × ساسولو 6:30م Lega Serie A YouTube

سامبدوريا × أتلانتا 6:30م Lega Serie A YouTube

أودينيزي × هيلاس فيرونا 6:30م Lega Serie A YouTube

كالياري × روما 8:45م Lega Serie A YouTube

إمبولي × إنتر ميلان 8:45م Lega Serie A YouTube

لاتسيو × فيورنتينا 8:45م Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي الممتاز:

نيس × مارسيليا 9:00م beIN Sports HD 1

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (دور الـ16):

ستوك سيتي × برينتفورد 8:45م beIN Sports HD 2 English

وست هام يونايتد × مانشستر سيتي 8:45م beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتي × برايتون 8:45م beIN Sports HD Xtra 2

بيرنلي × توتنهام هوتسبير 8:45م beIN Sports HD Xtra 1

بريستون نورث أيند × ليفربول 8:45م beIN Sports 3 HD Premium