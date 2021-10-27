أبو الغيط: إثيوبيا ستدفع ثمن تلك عجرفتها تجاه مصر والسودان

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن تصريحاته بشأن «دفع إسرائيل وإثيوبيا ثمن بناء سد النهضة» تم اجتزاؤها من سياقها، موضحًا أنه كان يتحدث في لقاء أن إثيوبيا تتصرف بعجرفة تجاه السودان ومصر وهناك ثمن يدفع مقابل تلك العجرفة.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه أوضح خلال اللقاء إن إثيوبيا ستدفع ثمن تلك العجرفة لأن التأثيرات على مصر والسودان في المياه سلبية، ولا يتصور سماح أي من الطرفين بها.

وأوضح أنه استشهد في نفس السياق بما تفعله إسرائيل مع فلسطين وأن دولة الاحتلال تتصور أنها تعيش عصرها الذهبي وشهر عسل وتتعامل مع الفلسطينيين على أنهم مجموعة من البشر لا حقوق سياسية لهم، مشيرًا إلى أن «إسرائيل تتصور أنها ستتمكن من الإبقاء على الاحتلال مقابل تمكين الفلسطينيين من العيش».

وتابع: «لم أتحدث أن إسرائيل دفعت إثيوبيا لبناء سد النهضة، لكن من الطبيعي أن يسر ويسعد إسرائيل أن دولة جارة (مصر) التي كانت في صدام معها على مدار 40 عامًا، تعاني مشكلات في المياه والطاقة».

وأشار إلى انزعاجه من الأسلوب الذي يتعامل فيه المجتمع الدولي مع الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا: «منعت نتنياهو من الوصول إلى الحكم لتشدده، مع محاولة الحفاظ على حكم إسرائيلي آخر بالغ التشدد لا يفتح علاقة صحية بين العرب وإسرائيل».

وأعرب عن أمنياته في وجود علاقة صحية بين العرب وإسرائيل تضمن حقوق الفلسطينيين وتضمن دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية والوصول لتسوية إيجابية ومناسبة بالنسبة للاجئين، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأمر بعيد لأن المجتمع الدولي «بيحسس» على إسرائيل، وفقًا لوصفه.