رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد يجعل الاقتصاد قادرا على الصمود

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن «الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وراؤه جهد شاق من المفاوضات المستمرة لفترة».

وتابع: «نجحنا اليوم في التوصل إلى اتفاق الخبراء، وهي خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد، ما سمعناه جزء من التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي، الذي تحدث عن ضرورة وضع سياسة مالية ونقدية واضحة، وسرعة الاتفاق مع صندوق النقد، والإعلان عن حزمة حماية اجتماعية».

وأردف: «التكليف صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في إعلان الحزمة، ونتحرك نحو الوصول إلى هدفنا بشأن الاقتصاد في ظل الأزمة العالمية غير مسبوقة، أن يحقق حالة استقرار، وأن يكون قادرًا على الصمود في الفترة المقبلة».

وتابع: «الصندوق حدد 3 مليارات دولار للبرنامج، ومليارًا آخر من صندوق الاستدامة، إضافة إلى 5 مليارات من الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الأخرى»، مختتمًا: «9 مليارات دولار لتساعد الدولة المصرية في الفترة المقبلة».