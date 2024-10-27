حبس تاجر خضروات بأسوان بعد إحباط محاولته تهريب نصف كيلو من المخدرات

قررت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حبس تاجر خضار 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة محاولته تهريب كمية من مخدر الهيرو.



ووصلت معلومات سرية لرجال قضائي سكة حديد كوم أمبو، تفيد بحيازة تاجر خضروات كمية من مخدر الهيدرو؛ بهدف نقله إلى مدينة أدفو مستخدما القطار.

وعلى الفور تم إعداد كمين من رجال مباحث السكة الحديد، برئاسة العقيد محسن حزين، حيث تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على نصف كيلو من مخدر الهيدرو.

وبمواجهته اعترف بحيازته ومحاولة نقله عبر القطار لمدينة إدفو لتسليمها لأحد تجار المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.