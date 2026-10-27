رئيس حي السلام أول يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028

اللواء أحمد جودة يوجه بتكثيف النظافة والتصدي لمخالفات البناء وتفعيل مشاركة المجتمع المدني

عقد اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس حي السلام أول، اجتماع المجلس التنفيذي للحي؛ لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وشهد الاجتماع، حضور أعضاء مجلس النواب، ومديري الإدارات التنفيذية، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الحي، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحسين مستوى الخدمات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وتناول الاجتماع، استعراض المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وتحديد أولويات التنفيذ وفقًا لاحتياجات المنطقة، مع التشديد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للحي.

ووجه رئيس حي السلام أول، بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمنافذ الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة، بما يضمن حماية صحة المواطنين.

وشدد على مراجعة أعمدة الإنارة في مختلف أنحاء الحي، والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها للعمل، وسرعة إصلاح الأعطال التي يتم رصدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الشوارع والميادين.

وفي ملف النظافة، وجه بتكثيف أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري لائق، إلى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تطوير الحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية رفع الوعي بمخاطر البناء المخالف، حيث وجّه رئيس الحي بالتنسيق مع المساجد والكنائس لتنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، وتجنب المخالفات التي تؤثر على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد أحمد جودة عبد السميع، ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات المستهدفة وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، شدد على أن المواطن يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وأن العمل مستمر لتوفير حياة كريمة للسكان وتحسين جودة الحياة بنطاق الحي.