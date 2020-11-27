قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن لقاء السيدة انتصار السيسي، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والذي أُذيع عبر قناة «dmc»، مساء اليوم الخميس، يعكس حالة من الحميمية والتلقائية تسعد الجمهور العربي والمصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «اللقاء يكسر الحاجز ما بين المواطنين وأسرة الرئيس»، قائلة إن اللقاء اتسم بحالة من الحب والمشاعر الدافئة.

وأشارت إلى أن «قرينة الرئيس بعثت برسائل في غاية الأهمية عبر حديثها عن هذه الأسرة الحميمية المصرية الأصيلة المتماسكة»، مؤكدة أن «اللقاء يعيد الأسرة والشخصية المصرية لما كانت عليه».

ولفتت عضو القومي للمرأة أن «اللقاء يبعث برسائل غير مباشرة لكل فتاة وشاب في التعامل مع بعضهم البعض، فضلًا عن أنه نموذج يحتذى به لدى كل أسرة تربي فتياتها وشبابها».

وتابعت: «رئيس الجمهورية والسيدة الأولى نموذجان مشرفان، النجاح ليس وليد اللحظة وإنما عوامل مختلفة تبدأ من الأسرة، وكلي شرف وسعادة وفخر بكل ما قيل من رسائل».

وذكرت يحيى، أن المرأة لم تكن لتحقق ما وصلت إليه الآن لولا الدعم من القيادة السياسية، مستطردة أن «تعليم الفتاة الحنية والرقة والنعومة لا يتنافى مع المسؤولية».