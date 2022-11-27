رئيس كازاخستان يصل موسكو في زيارة رسمية للاجتماع مع بوتين

وصل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إلى موسكو، اليوم الأحد، في زيارة رسمية يُجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الإثنين.

وأشار مكتب الرئاسة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن "المحادثات بين رئيسي الدولتين ستعقد غدا، إلى جانب ذلك، سيشارك الزعيمان في منتدى التعاون الإقليمي بين كازاخستان وروسيا".

وذكرت وكالة "تاس" أن هذه أول زيارة خارجية يقوم بها توكاييف بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم 20 نوفمبر الجاري، بحصوله على 81.31 % من الأصوات، وتم تنصيبه رسميا أمس السبت.

وأشارت إلى أن توكاييف سينطلق من روسيا متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية تستمر يومي 29 و30 نوفمبر، ومن المتوقع أن تركز محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.