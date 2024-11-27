تعليق القضايا المعلقة أمام لجنة الانضباط بالـ «فيفا»

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قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعليق القضايا المعلقة أمام لجنة الانضباط بالفيفا حتى تنتهي المشاورات مع محكمة العدل الأوروبية

ونشر برنامج «الترند» المذاع عبر قناة النادي الأهلي خطاب الاتحاد الدولي والذي جاء فيه: «عزيزي الأمين العام.. في ضوء الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية C- 650/22 بشأن مسألة "ديارا"، فضلاً عن الحوار العالمي الجاري حالياً والذي بدأه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإجراء مشاورات عالمية بشأن التغييرات المحتملة على لوائح الفيفا بشأن وضع اللاعبين وانتقالاتهم (RSTP)، فقد اتخذت بصفتي رئيساً للجنة التأديبية بالفيفا القرار التالي:

أ. يتم تعليق التدابير التأديبية التالية مؤقتًا اعتبارًا من الآن:

أي إجراءات تأديبية ضد اللاعبين تتعلق بتنفيذ المستحقات المالية الممنوحة لهم بناءً على المادة 17 من نظام RSTP. أي إجراءات تأديبية ضد المدربين تتعلق بتنفيذ المستحقات المالية الممنوحة بناءً على المادة 6 الملحق 2 من RSTP. أي إجراءات تأديبية ضد الأندية على أساس المسؤولية التضامنية المنصوص عليها في المادة 17 الفقرة 2 من RSTP. تشمل الحالات المذكورة أعلاه الحالات التي صدر فيها قرار لاحق من لجنة الانضباط التابعة للفيفا، بعد قرار من المحكمة الرياضية، استنادًا إلى المادة 21 من قانون الانضباط التابع للفيفا، طبعة 2023 أو المادة 15 من قانون الانضباط التابع للفيفا، طبعة 2019. لا يخل ما ورد أعلاه بإمكانية إعادة فرض مثل هذه التدابير في وقت لاحق، ولا يشكل أي اعتراف بعدم قانونية هذه التدابير التأديبية.

ب. يتم تعيين الأمانة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم لتنفيذ هذه الإيقافات المؤقتة».