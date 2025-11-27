مسلح يحتجز رهينة في جامعة بشمال شرق تركيا

قام مسلح باحتجاز إحدى الموظفات كرهينة في جامعة غومش هانة في شمال شرق تركيا أمس الأربعاء، قبل أن يسلم نفسه للسلطات إثر مفاوضات.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن ه.ت، موظف الأمن الذي يعمل في كلية الهندسة وعلوم الطبيعة في الحرم المركزي لجامعة غومش هانة، أقدم على احتجاز د.ب، التي تعمل في الجامعة ذاتها، كرهينة باستخدام سلاح لسبب غير معلوم بعد.

وانتقلت فرق العمليات الخاصة إلى الموقع على الفور، وتم إخلاء محيط الجامعة ونشر القناصة على الأسطح.



وأحكمت قوات الأمن السيطرة على حرم الجامعة ومداخل ومخارج الكلية، وبدأت في محاولات لإقناع المسلح بإطلاق سراح الرهينة، فوافق على ذلك بعد نحو 4 ساعات من المفاوضات.



وحسب السلطات، فإن الرجل عمل كموظف مدني في جامعة غومش هانة منذ العام 2020، وكان يحمل تصريحا بحمل سلاح من القوات البرية. وقد يكون ارتكب جريمته بسبب مشاكل مع أصدقائه، كما اتضح خلال المفاوضات معه.

وقالت الجامعة في بيان رسمي أن أحدا من موظفيها لم يصب بأذى جراء الحادث.