وزير الزراعة: استصلاح الأراضي بسيناء يخلق فرص عمل لسكانها ويربطهم معنويا بالوطن

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه في إطار تبني الدولة لاستراتيجية التوسع الأفقي والرأسي الزراعي، تم حصر ما يقرب من 500 ألف فدان بشمال ووسط سيناء واختبار صلاحيتهم للزراعة، مع توفير مصادر للمياه.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الهيئة الهندسية في الوقت الحالي تقوم باختبار مسارات الماء وإنشاء محطات رفع، تمهيدًا لبدء عملية الزراعة، مشيرًا إلى أن مشروع استصلاح الأراضي بسيناء يخلق فرص عمل لكثير من سكانها، فضلًا عن ربطهم معنويًا بالوطن من خلال عمليات التنمية.

وأوضح أن المحاصيل المستهدف زراعتها بسيناء كثيرة مثل: القمح والزيتون والشعير والنباتات العطرية والطبية، مضيفًا أن الوزارة أجلت الأقساط المستحقة خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى استفادة المزارعين من مبادرات البنك المركزى والبنك الزراعي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن إجمالي التمويل الممنوح من الزراعي يتجاوز 6 مليارات جنيه في العام الواحد، فضلًا عن أن فائدة القروض تصل إلى 5%.









