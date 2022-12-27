النمسا تتوقع شتاء بلا كهرباء في عدة دول أوروبية

أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر، اليوم الثلاثاء، أن النمسا تستعد بشكل مكثف لانقطاع محتمل للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء، ذاكرة أن انقطاع الكهرباء سيطال مناطق أخرى من الاتحاد الأوروبي.



وقالت تانر، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية: "احتمال انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب مرتفع للغاية. والسؤال ليس ما إذا كان هذا سيحدث، بل متى سيحدث".



وأضافت أن خطر انقطاع التيار الكهربائي ازداد بشكل كبير على نطاق واسع بسبب الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن فيينا تستعد بشكل مكثف لمواجهة الانقطاع المحتمل للتيار الكهربائي هذا الشتاء.



وترى تانر، أن الاستخبارات الروسية قد تكون وراء انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، مضيفة أن "هجمات قراصنة الإنترنت على أنظمة الطاقة الغربية هي إحدى أدوات الحرب الهجينة".



وتابعت: "يجب ألا نتظاهر بأن هذه مجرد نظرية. يجب أن نستعد لانقطاع التيار الكهربائي في النمسا وأوروبا".



ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.