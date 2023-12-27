الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 12 مسيرة هجومية وصواريخ أطلقها الحوثيون جنوب البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه أسقط 12 طائرة هجومية مسيرة وخمسة صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن في جنوب البحر الأحمر.

وتم نشر طائرات مقاتلة من طراز (إف / إيه – 18 سوبر هورنت) من مجموعة حاملة طائرات أمريكية، ولم تتضرر أي سفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما ذكرت القيادة الإقليمية الأمريكية للشرق الأوسط (سينتكوم) يوم الثلاثاء على منصة (إكس)، تويتر سابقا.

وقالت القيادة المركزية إن الحوثيين أطلقوا طائرات كاميكازي مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز على مدى حوالي 10 ساعات يوم الثلاثاء.

وكان الحوثيون قد أعلنوا قبل ذلك بوقت قصير أنهم هاجموا سفينة تجارية. وقالت المجموعة الموالية لإيران في بيان إن طاقم السفينة "إم إس سي يونايتد" تجاهل عدة تحذيرات. ثم هوجمت السفينة بالصواريخ. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت هناك أي إصابات أو أضرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه اعترض جسما جويا "للعدو" في منطقة البحر الأحمر تم إطلاقه باتجاه إسرائيل.

ووفقا لمصادر عسكرية، أسقط الدفاع الجوي المصري أيضا طائرة مسيرة بالقرب من مدينة دهب السياحية على البحر الأحمر.

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون إسرائيل مرارا بطائرات مسيرة وصواريخ، من بين أمور أخرى. وفي الآونة الأخيرة، هاجموا مرارا سفنا في البحر الأحمر، أحد أهم طرق الشحن للتجارة العالمية، والذي يؤدي إلى قناة السويس.