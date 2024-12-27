القسام: أحد مقاتلينا فجر نفسه بقوة إسرائيلية في جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أحد مقاتليها فجر نفسه في قوة إسرائيلية من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح في شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت القسام، أنها قنصت جنديين من قوة النجدة التي تقدمت نحو تل الزعتر وأمطرتها بقنابل يدوية إسرائيلية الصنع، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مجزرة مروعة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، خلفت 50 شهيدا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان، في حين نفذت المقاومة الفلسطينية عدة كمائن ضد قوات الاحتلال في مخيم جباليا، تسببت في مقتل ضابطين برتبة رائد وإصابة عدد من الجنود.

وقالت وزارة الصحة إن "نحو 50 شخصا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان استشهدوا نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى"