عودة 2370 لاجئا أفغانيا من باكستان وإيران

تواصل باكستان وإيران طرد اللاجئين الأفغان بشكل قسري، حيث عاد 2370 شخصا إلى أفغانستان.

ونشر الملا حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الإمارة الإسلامية في أفغانستان، التقرير اليومي لأمانة المفوضية العليا لمعالجة قضايا المهاجرين على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن 501 أسرة، بإجمالي 2370 شخصا عادوا من إيران وباكستان أمس الجمعة.

ودخل العائدون إلى البلاد من خلال العديد من المعابر الحدودية، بما في ذلك إسلام قلعة في هيرات وبولي أبريشام في نمروز وسبين بولداك في قندهار وبهرامشا في هلمند وتورخام في ننكارهار.

وأضاف فطرت أنه تم إعادة توطين الأسر العائدة في مناطقها الأصلية حيث حصلت 742 أسرة على مساعدات إضافية.

وفي اليوم السابق، تم إعادة 2400 لاجئ أفغاني أيضا بشكل قسري من إيران وباكستان.