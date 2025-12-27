بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت بولندا مطارات الليلة الماضية لأسباب أمنية بسبب غارات جوية روسية كثيفة على أوكرانيا.

ونشرت وكالة مراقبة الحركة الجوية الوطنية البولندية "بانسا" على موقع "إكس"، "بسبب الحاجة إلى ضمان حرية تشغيل الطيران العسكري، علقت المطارات في رزيسزوف ولوبلين العمليات الجوية بشكل مؤقت".

وتقع كلتا المدينتين بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وكان الجيش البولندي قد أعلن سابقا أن طائراته المقاتلة أقلعت مع طائرات حلف شمال الأطلسي "ناتو" لحماية المجال الجوي البولندي. غير أنه لم يكن هناك أي انتهاكات للمجال الجوي.

وأعلن الجيش انتهاء المهمة في حوالي الساعة الثامنة صباحا "بتوقيت جرينتش".

وترسل بولندا بشكل روتيني، طائرات مقاتلة عندما تشن روسيا هجمات جوية على المناطق الأوكرانية القريبة من الحدود.

لكن هذا لا يؤدي عادة إلى إغلاق المطارات البولندية في نفس الوقت.