متحدث العاصمة الإدارية: نسبة تنفيذ المرحلة الأولى تصل إلى 70%

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى التي بدأت منذ 4.5 عام تتراوح من 65% إلى 70%، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 90% ببعض المشاريع.

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية مقام على مساحة 40 ألف فدان، موضحًا أنها تحتوي على عدد من المشاريع من ضمنها؛ 10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان.

وأشار إلى أن الحي الحكومي المشروع الأهم والأبرز؛ تنفيذًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بانتقال موظفي الحكومة اعتبارًا من منتصف العام إلى لحي، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 92%.

وأكد المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة الحرص على انتهاء الأعمال بالحي الحكومي قبل الموعد المحدد لانتقال الموظفين، قائلًا إن المرحلة الحالية خاصة باختبار المرافق على اختلافها.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية مفتوحة للجمهور بصفة العموم، ذاكرًا أنه يتم تنفيذ زيارات شبه يومية من الراغبين أو الجامعات أو طلبة المدارس؛ لتعريف المواطن المصري بحجم الإنجاز.

وتابع: «العاصمة الإدارية متاحة للجميع مفيش أسوار أو بوابات، ونعد المتقدمين بطلب إلينا بتنظيم زيارة مفيدة لمعرفة العاصمة وتخيل حجم الإنجاز، ومتابعة المواقف التنفيذية بالمواقع المختلفة، ماعدا المنشآت الخاصة بالأمن والسلامة».