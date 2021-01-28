الميزان التجاري للسويد يسجل فائضا خلال الشهر الماضي

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أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم الأربعاء، تسجيل الميزان التجاري للسويد فائضا خلال ديسمبر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الميزان التجاري سجل خلال الشهر الماضي فائضا قيمته 7ر2 مليار كورون (324 مليون دولار) مقابل عجز قدره 9ر2 مليار كورون خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وكانت السويد قد سجلت خلال نوفمبر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 4ر2 مليار كورون.

وزادت صادرات السويد خلال الشهر الماضي بنسبة 2% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 2% أيضا.

كما سجلت السويد خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا مع الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة 7ر20 مليار كورون في حين سجل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي عجزا بقيمة 18 مليار كورون.

وسجلت السويد خلال العام الماضي ككل فائضا تجاريا بقيمة 5ر59 مليار كورون، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 6% في حين تراجعت الواردات بنسبة 9%.