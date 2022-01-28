لاعب الأهلي السابق: شريف أفضل من مصطفى والمنتخب محظوظ بالشناوي وجبل

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، له دور قيادي مع المنتخب داخل الملعب وخارجه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحا أن محمد شريف يملك مزايا أفضل من مصطفى محمد في التحرك خارج الصندوق.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية: «منتخب مصر استفاد من فترة الراحة الطويلة بين مباراتي السودان في ختام دور المجموعات وكوت ديفوار في دور الـ 16 وهو ما عزز من فرص فوزه على الأفيال».

وأوضح لاعب الأهلي السابق: «احنا محظوظين بامتلاك الشناوي وأبوجبل في حراسة المرمى، والتصدي الذي أصيب فيه الشناوي، أثبت أنه حارس كبير وفي نفس الوقت أبوجبل أنقذ كرة صعبة قياسا على حارس مرمى لم يدخل في أجواء اللقاء».

وأكمل: «منتخب كوت ديفوار، كان يملك جيل تاريخي في نسخة أمم أفريقيا 2008، وتفاجأت وقتها بالفوز برباعية، ومباراة الأمس كنا مميزين، خاصة النني الذي قدم أفضل مبارياته مع الفراعنة منذ فترة طويلة».