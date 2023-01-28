الأهلي يختتم تدريباته في القاهرة استعدادا لكأس العالم للأندية

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اختتم فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل أن يؤدي الجميع تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال

قاد ميشيل يانكون، مرانا قويًا لحراس الفريق، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين

وتتوجه بعثة الفريق بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي؛ للسفر إلى المغرب، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم ١فبراير المقبل