منصور: الزمالك سيتعاقد مع صفقات أخرى بخلاف ناصر منسي

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انضمام المهاجم ناصر منسي لاعب نادي البنك الأهلي، إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن أمس الجمعة، تعاقده مع ناصر منسي لاعب نادي البنك الأهلي، لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أريد أن أشكر أمير مرتضى، لأنه نجح في إنهاء صفقة ناصر منسي لصالحنا».

وأضاف: «أبارك لجماهير الزمالك على تعاقدنا مع أول صفقة في الشتاء، كما أشكر رئيس نادي البنك الأهلي، ولدينا صفقتين غير ناصر منسي».

وتطرق للحديث عن يوسف أوباما لاعب الفريق السابق، قال :«البعض من جماهير الزمالك كان يُسب يوسف أوباما قبل رحيله إلى الدوري السعودي، واللاعب اليوم كان عالميًا مع الحزم».

وتابع: «ومحمود علاء تم تطفيشه من الجماهير، وحاليًا يحصل على جائزة رجل المباراة كل مباراة مع الاتحاد السكندري».

وأتم: «فيريرا لم يدمر الفريق، ولكن لم يحالفه التوفيق، وبقول لأي شخص يسأل عن سبب رحيله "دماغي وجعاني"».