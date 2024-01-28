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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 28 يناير 2024، بعد أن شهدت أسعار الحديد زيادة للمرة الرابعة في شهر يناير خلال تعاملات الأمس.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

سجل سعر حديد عز 55.280 ألف جنيه للطن

وسجل سعر حديد السويس للصلب ليسجل 55.280 ألف جنيه للطن

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 53250 ألف جنيه

استقر صعد سعر طن حديد المصريين مسجلا 55.280 الف جنيه

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:-

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2130 جنيها.

استقرسعر طن أسمنت النصر ليسجل 2090 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2095 جنيها

استقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 2085 جنيها

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2130 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2135 جنيها

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2295 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2125 جنيها.