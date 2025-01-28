أمريكا تعلق مساعداتها لباكستان مؤقتا

أكد مسئول في القنصلية الأمريكية في كراتشي مؤخرا لقناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، أن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات الخارجية لباكستان قيد إعادة التقييم، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأصدر تامي بروس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا في هذا الصدد، دون ذكر أي بلد.

وقال بروس: "تماشيا مع الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن إعادة تقييم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة وإعادة تنظيمها، أوقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جميع المساعدات الخارجية الأمريكية الممولة من جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو من خلالهما للمراجعة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "مثلما قال وزير الخارجية ماركو روبيو: يجب أن يتم تبرير كل دولار ننفقه، وكل برنامج نموله، وكل سياسة نتبعها، من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة بسيطة، وهي: هل يجعل ذلك أمريكا أكثر أمانا؟ هل يجعل ذلك أمريكا أقوى؟ هل يجعل ذلك أمريكا أكثر رخاء؟".

وأدت هذه الخطوة على الفور إلى وقف عدد من المشاريع المهمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في باكستان، بما يشمل "صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي"، وهو البرنامج الرائد لتعزيز الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته، بحسب "جيو".

وبحسب السفارة الأمريكية، فإن هذا الصندوق يساعد في حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية ومجموعات المتاحف والتعبيرات الثقافية التقليدية، مثل اللغات والحرف اليدوية الأصلية في أنحاء العالم.