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أثير تفاعل كبير إزاء ترديد شبان فلسطينيين أغاني المقاومة الشعبية المصرية، أثناء عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وبينما كان مراسل قناة الجزيرة هشام زقوت يستعرض أجواء عودة النازحين إلى شمال القطاع، برز في المشهد ترديد الشبان الفلسطينيين أغاني المقاومة الشعبية المصرية.

وردد الشبان أغنية يا دنيا سمعاني، التي تقول كلماتها "الأرض دي أرضي أحميها أنا وولدي، أفديها بالأرواح وتعيشي يا بلدي، يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني، ما أخلي جنس دخيل يخش أوطاني".

أغاني المقاومة الشعبية المصرية

"يا دنيا سامعاني سامعاني، أبويا وصّاني

ما اخلي جنس دخيل، يخش أوطاني"

تصدح في غزة ❤️ pic.twitter.com/kZVMgcGbOI — أحــ☭ــد (@BeltaNesky) January 27, 2025

منّ الاسماعيلية إلى غزه ، من ٦٧ إلى ٢٠٢٥ ،، العدو واحد و المقاومة واحده

والله انا لنفرح لفرحكم

أغاني المقاومة الشعبية المصرية

تصدح في غزة 🇪🇬❤️🇵🇸 pic.twitter.com/YrnL3i9Fs0 — مى عبدالعزيز 🇪🇬✌🏻🇵🇸 (@my2011my2011) January 27, 2025

أغاني المقاومة الشعبية المصرية بتتغنى في غزة والأهالي راجعين بيوتهم 🥹❤️



يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني

ما أخلي جنس دخيل يخش أوطاني

الأرض دي أرضي أحميها أنا وولدي

أفديها بالأرواح وتعيشي يا بلديpic.twitter.com/br0GyoTMvj — Ahmedóv 🕊️ (@futballooc) January 27, 2025

#صفقة_القرن

اهل غزة واغنية المقاومة الشعبية بالسويس احنا واحد ودم واحد

............................................

يا دنيا سمعاني، سمعاني أبويا وصاني

يا دنيا سمعاني، سمعاني أبويا وصاني

ما أخلي جنس دخيل يخش أوطاني أيوة الله

ما أخلي جنس دخيل يخش أوطاني

الأرض دي أرضي أحميها أنا و… pic.twitter.com/cnrUdvA6sx — MASRAWY HOOR (@masrawyhoor75) January 27, 2025

ولليوم الثاني على التوالي، واصلت أعداد كبيرة من النازحين التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بعد يوم شهد عودة 300 ألف فلسطيني من جنوبي ووسط القطاع.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية، أعدادا كبيرة من العائلات تحمل أمتعة خفيفة تسير عبر شارع الرشيد.

ويأتي تدفق النازحين باتجاه الشمال بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من محور نتساريم وسط القطاع باتجاه المناطق الشرقية، ضمن اتفاق

وتتجمع أعداد كبيرة في دوار النابلسي للقاء ذويهم العائدين، ثم يتم التوجه إلى حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ومنه إلى أحياء المدينة الأخيرة والمناطق الشمالية للقطاع، على غرار جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وفق شبكة الجزيرة.

وكانت عودة النازحين من الجنوب والوسط باتجاه الشمال انطلقت أمس في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد قبل الماضي.

ومساء الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عودة 300 ألف نازح من الشعب الفلسطيني من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.