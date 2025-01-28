أثير تفاعل كبير إزاء ترديد شبان فلسطينيين أغاني المقاومة الشعبية المصرية، أثناء عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
وبينما كان مراسل قناة الجزيرة هشام زقوت يستعرض أجواء عودة النازحين إلى شمال القطاع، برز في المشهد ترديد الشبان الفلسطينيين أغاني المقاومة الشعبية المصرية.
وردد الشبان أغنية يا دنيا سمعاني، التي تقول كلماتها "الأرض دي أرضي أحميها أنا وولدي، أفديها بالأرواح وتعيشي يا بلدي، يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصاني، ما أخلي جنس دخيل يخش أوطاني".
ولليوم الثاني على التوالي، واصلت أعداد كبيرة من النازحين التدفق نحو شمال غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بعد يوم شهد عودة 300 ألف فلسطيني من جنوبي ووسط القطاع.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية، أعدادا كبيرة من العائلات تحمل أمتعة خفيفة تسير عبر شارع الرشيد.
ويأتي تدفق النازحين باتجاه الشمال بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس من محور نتساريم وسط القطاع باتجاه المناطق الشرقية، ضمن اتفاق
وتتجمع أعداد كبيرة في دوار النابلسي للقاء ذويهم العائدين، ثم يتم التوجه إلى حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ومنه إلى أحياء المدينة الأخيرة والمناطق الشمالية للقطاع، على غرار جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وفق شبكة الجزيرة.
وكانت عودة النازحين من الجنوب والوسط باتجاه الشمال انطلقت أمس في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد قبل الماضي.
ومساء الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عودة 300 ألف نازح من الشعب الفلسطيني من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.