الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، ستتضمن قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن «جدول الأعمال يتضمن العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة».

وأشار إلى أن المحادثات ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا، مؤكدًا أن «العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا».

وقب قليل، وصل الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.