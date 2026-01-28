 الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 1:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الكرملين: المحادثات بين بوتين والشرع ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا

وكالات
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:32 م

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، ستتضمن قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، إن «جدول الأعمال يتضمن العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة».

وأشار إلى أن المحادثات ستناقش مستقبل القوات الروسية في سوريا، مؤكدًا أن «العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا».

وقب قليل، وصل الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك