 الفريق الطبي بمستشفى النجيلة يحتفل مع المواطن الصيني المتعافي من كورونا - بوابة الشروق
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الفريق الطبي بمستشفى النجيلة يحتفل مع المواطن الصيني المتعافي من كورونا

أحمد سباق
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 12:01 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 12:01 ص

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة مطروح، صورا للمواطن الصيني يونج (33 عامًا)، الذي جرى عزله احترازيا في مستشفى النجيلة المركزي؛ للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو يحتفل مع الفريق الطبي بمناسبة خروجه اليوم الجمعة من المستشفى.

وعزلت وزارة الصحة بالتنسيق مع السفارة الصينية بمصر، المواطن الصيني احترازيا لمدة 14 يومًا داخل مستشفى النجيلة المركزي في محافظة مطروح؛ بعد أن ثبت اختلاطه بمواطنة صينية مصابة بفيروس كورونا، حال وصولها جوا إلى الصين.

وجرى عزل المواطن الصيني احترازيا في العزل الصحي بالمستشفى داخل جناح مستقل، تحت إشراف فريق طبي مكون من أطباء وتمريض وفنيين معامل.

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