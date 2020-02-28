ألمانيا: إلغاء بورصة السياحة 2020 ببرلين بسبب فيورس كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية، أن بورصة السياحة (ITB Berlin 2020)، لن تقام في موعدها هذا العام بسبب فيروس (كورونا).

وأضاف البيان أنه نظرًا لتزايد انتشار النوع الجديد من فيروس (كورونا)، قررت وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة الاقتصاد الفيدرالية إلغاء بورصة السياحة هذا العام.

وأشار إلى أنه قد تضاربت الأراء منذ أسابيع حول عقد أو إلغاء الأحداث الكبيرة.. مضيفا أنه لا يمكن أن يتم هذا الإجراء إلا بناء على توصية أو تعليمات من السلطات المختصة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعارض ببرلين (Messe Berlin GmbH) إنه "مع وجود أكثر من 10 آلاف عارض من أكثر من 180 دولة تتمتع بورصة السياحة (ITB Berlin 2020) بأهمية كبيرة لصناعة السياحة العالمية.. ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة ضيوفنا والعارضين والموظفين وعلينا أن ناخذ هذا الأمر على محمل الجد ولذا كان علينا إلغاء هذا الحدث".