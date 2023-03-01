وزير ليبي يعرب عن رغبته في نقل تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة إلى بلاده

زار وزير الشئون الاقتصادية بوزارة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، سلامة الغويل، بزيارة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث كان في استقباله المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأشاد الغويل بمصر وشعبها ودورها المحوري في المنطقة، كما أشار إلى أنه قرأ الكثير عن العاصمة الإدارية الجديدة وكانت لديه رغبة ملحة في زيارتها والتعرف على معالمها، بحسب بيان للشركة.



كما أشاد بقرار إنشاء العاصمة الإدارية ووصف المشروع بـ"التاريخي" للدولة المصرية مع رغبته في نقل التجربة المصرية في هذا المجال إلى دولة ليبيا.



من جانبه، أكد المهندس خالد عباس الرغبة والاستعداد في التعاون مع الأشقاء في ليبيا ونقل التجربة في ظل وجود العديد من الخبرات والكوادر التي تعمل بالمشروع بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية المتخصصة التي يمكن الاستعانة بها.



واتفق الجانبان، في نهاية اللقاء، على تنظيم زيارة لوفد ليبي متخصص إلى العاصمة الإدارية لبدء دراسة تفعيل ونقل التجربة المصرية.



كما نظمت الشركة جولة ميدانية للمسئول الليبي شملت الحي الحكومي والبرلمان وساحة الشعب ومبنى التحكم والسيطرة بالمدينة.