إبراهيم سعيد: محمد عبد المنعم يوقع عقود التجديد مع الأهلي

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كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عن تفاصيل اتفاق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسين لبيب، مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد عبد المنعم.

قال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ على قناة "النهار": "مجلس إدارة النادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع عبد المنعم على التجديد لمدة ثلاث مواسم".

أوضح: "النادي الأهلي توصل إلى اتفاق شبه نهائي بينه وبين محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل التجديد في النادي لمدة ثلاث سنوات من أجل الاستمرار مع الفريق".

أتم إبراهيم سعيد: "النادي الأهلي وعد محمد عبد المنعم أنه في حال تلقى عرض ضخم من أحد الدوريات الكبري فى أوروبا سيتم التفيكير بشأنه".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الجمعة المقبل.

وفاز الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥-١ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.