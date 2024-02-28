وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء في جزيرة الوراق

أصدر وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، قرارا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق، وعددها 20 "متغيرا مكانيا"، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة دون ترخيص.

وأشار وزير الإسكان إلى مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة في 6 مدن جديدة، شملت: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، مجددا تأكيده عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.

وطالب وزير الإسكان، أصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص؛ حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وبدوره، أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إزالة أعمال بناء مخالفة بالشروع في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية القانونية بالقطعة رقم ٢٠٤ الياسمين ٥ بالتجمع الأول، والتحفظ على المواد المستخدمة، ومهمات البناء، في إطار الحرص على التصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات بالمدينة.

وأشار الغيطي إلى إزالة شدة خشبية لشروع في بناء دور مخالف بالقطعة 51 كومباوند الزهوة بالتجمع الخامس، كما أزيل بناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٢٨ أندلس ٢/١، وإنزال الحوائط والجدران بالقطعة رقم ٣ بحي جاردنيا بالتجمع الثالث، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، شن حملة لتنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لعيادات طبية لإدارتها دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية بنطاق الحي الثاني، ومركز الحي الثاني، والمنطقة المركزية، مشيرا إلى فصل المرافق عن تلك المنشآت.

كما أعلن تنفيذ إزالة فورية لتقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحى الثاني، وغلق وتشميع محال تعمل دون ترخيص بالمنطقة المركزية، ومصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تنفيذ 97 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بمجاورات بالحي الأول، ورفع إشغالات المحال المخالفة أمام القطع، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وشن جهاز مدينة الفشن الجديدة حملة أسفرت عن إزالة التعديات عن مساحة ١٩ فدانا داخل كردون المدينة من أملاك الدولة، بحسب المهندس وليد عبد الرحمن.

كما أزال جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد إزالة المخالفات وإيقاف الأعمال للفيلا رقم «٦٧٤ / ٦٧٧» منطقة ٤ أ الحي ١٧ بيفرلي هيلز، لبناء أعمدة مخالفة للرسومات، وتعديل معماري وإنشائي بتعديل جزء من غرف السطح بمسطح ١٨ م٢ وتنفيذها بالواجهة - تعديل معماري كامل بالمبنى - تنفيذ بلاطات لأسقف المبنى على أكثر من منسوب بالمخالفة للترخيص الصادر.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حمله مُكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة ورفع 4 مواقع تشوينات مخالفة لبيع مواد البناء، فور رصدها بقطع الأراضي الشاغرة بمركز خدمات المجاورة الأولى بالحي الأول.

وأشار سعد إلى أن لجنة إزالة المباني المخالفة، تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الأول، لزيادة صاحب المخالفة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويلها لوحدة سكنية.