وزير بريطاني يدعم فكرة ترامب بشأن قدرة المصالح التجارية الأمريكية على ردع روسيا في أوكرانيا

قال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محق بشأن أن وجود أعمال تجارية أمريكية في أوكرانيا سيردع روسيا عن شن المزيد من الهجمات، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وذكر ستريتينج أن مصالح أمريكا ووجودها في أوكرانيا قد تثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شن المزيد من الهجمات في حالة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بعدما أكد ترامب نفس الأمر أمس الخميس.

وبعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لواشنطن الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقا اليوم يمنح الولايات المتحدة إمكانية الحصول على معادن أوكرانية نادرة.

وكان ترامب قال : "إننا شبكة أمان لأننا سنكون هناك، وسنعمل في البلاد".