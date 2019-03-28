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البرازيل تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس


نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 9:50 م

تراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مرجحا أن يتم بدلًا من ذلك فتح مكتب تجاري في المدينة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الرئيس البرازيلي للصحفيين في العاصمة برازيليا: "إن الحكومة قد تفتح بدلا من نقل السفارة، مكتبا تجاريًا في القدس".

ويعارض قطاع الزراعة في البرازيل بشدة أي تحرك لنقل السفارة لأن ذلك سيهدد صادرات اللحوم إلى دول الشرق الأوسط.

وقال نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو في فبراير الماضي، إن "خطة بولسونارو لنقل السفارة فكرة سيئة، لأنها ستضر بصادرات البرازيل للدول العربية ومنها مبيعات الحلال التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار".

وأوصى فريق بولسونارو الاقتصادي، وجماعات الضغط الزراعية في البلاد بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة التي ستجهض موقف البرازيل التقليدي الداعم لحل الدولتين.

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