قوس ويمبلي يضيء بألوان العلم الإيطالي رغم إلغاء ودية الآزوري

أضاء القوس الشهير أعلى استاد "ويمبلي" العريق بألوان العالم الإيطالي (الأخضر والأبيض والأحمر) اليوم الجمعة في التوقيت الذي كان مقررا أن يستضيف فيه هذا الاستاد المباراة الودية بين المنتخبين الإنجليزي والإيطالي.

وألغيت هذه المباراة الودية بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في كل من إيطاليا وإنجلترا وأماكن أخرى في أوروبا والعالم.

وذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : "لم نشارك الملعب مع الآزوري الليلة ولكننا نقف سويا متحدين في هذه الفترة الصعبة".

كما شهد مدخل استاد "ويمبلي" العريق اليوم عبارة كتبت باللغة الإيطالية جاء فيها : "نحن مستقلون لكننا سويا. عاشت إيطاليا".

وكانت المباراة الودية بين المنتخبين الإنجليزي (الأسود الثلاثة) والإيطالي (الآزوري) في إطار بداية استعدادات الفريقين لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) ولكن البطولة نفسها تأجلت إلى صيف العام المقبل.

وعانت إيطاليا بشدة في مواجهة وباء "كورونا" حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة فيها اليوم أكثر من تسعة آلاف حالة كما بلغ عدد حالات الوفيات اليوم فقط أكثر من ألف حالة.