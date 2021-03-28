محافظ بورسعيد يطالب بمنع الإشغالات والتعديات بحي الضواحي

طالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بمنع تواجد إشغالات أو تعديات بشوارع الرحاب والبترول بنطاق حي الضواحي؛ وذلك لأهمية الشوارع المذكورة خاصة بعد افتتاح مجمع مواقف السيارات الجديد و ربطهما بمحور ٣٠ يونيه.

ووجه رئيس حي الضواحي، بالمتابعة المستمرة وإزالة أي إشغالات من شأنها تعيق الحركة وتسبب الازدحام، وكذا تحقيق أفضل مستوى من النظافة بشكل مستمر يتماشى مع المنطقة التي ستصبح واجهة بورسعيد أمام زائريها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، برؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، اليوم الأحد؛ لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات التنموية الجديدة.

كما وجه محافظ بورسعيد، رئيس حي العرب، بمنع تواجد أي إشغالات بمحيط سوق العصر"1 و 2" وإزالتها فورًا لتحقيق الانسابية في الحركة، وفتح الشوارع أمام المواطنين، وتحقيق مظهر لائق يتماشى مع مشروعات الأسواق المطورة على أعلى مستوى.

وشدد على رؤساء الأحياء، بتكثيف العمل في ملف النظافة وإزالة الإشغالات وتوقيع العقوبات على المخالفين، بما يحقق أفضل مستوى من النظافة والتطور بالمحافظة.