 السيطرة علي حريق هائل بمنزل في سمالوط بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيطرة علي حريق هائل بمنزل في سمالوط بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 4:43 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 4:45 ص

نشب حريق هائل في أحد المنازل منذ قليل، بشارع سعد زغلول بمركز سمالوط في المنيا، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ4 سيارات لإخماد الحريق.


تلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث يفيد بتلقيه إشارة بنشوب حريق داخل منزل كائن بشارع سعد زغلول بمدينه سمالوط شمال محافظة المنيا.


وانتقل علي الفور رجال الحماية المدنية، والبحث الجنائي، ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدد 4 سيارات لإطفاء الحريق، وتم السيطرة عليه وجاري حصر التلفيات بمعاينة النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة.

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